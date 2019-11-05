أمر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، برفع حظر التجوال بالكامل عن العاصمة العراقية بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين.

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وأعلن قائد عمليات بغداد، في 28 أكتوبر، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر.

وقال المحمداوي حينها إنه "تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات حتى إشعار آخر لحماية المتظاهرين، خصوصا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: وكالات