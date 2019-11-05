 
مباشر

ابن سلمان وابن زايد يبحثان "المصير المشترك" (صور)

أخبار العالم العربي

ابن سلمان وابن زايد يبحثان
@wamnews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mo0l

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى "اتفاق الرياض" بما يحقق أمنها واستقرارها.

وأشاد محمد بن سلمان بما قدمته الإمارات من "تضحيات" مع جنود المملكة وزملائهم في بقية قوات التحالف على الأرض اليمنية.

من جهته، أكد الشيخ بن زايد خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية - السعودية "تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك".

يذكر أن السعودية شهدت، اليوم الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا