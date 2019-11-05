ابن سلمان وابن زايد يبحثان "المصير المشترك" (صور)

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى "اتفاق الرياض" بما يحقق أمنها واستقرارها.

وأشاد محمد بن سلمان بما قدمته الإمارات من "تضحيات" مع جنود المملكة وزملائهم في بقية قوات التحالف على الأرض اليمنية.

من جهته، أكد الشيخ بن زايد خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية - السعودية "تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك".

#محمد_بن_زايد يؤكد خلال لقائه #محمد_بن_سلمان في الرياض.. عمق العلاقات الإماراتية - السعودية التي تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك. #وامpic.twitter.com/Gcl5RQXQex — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 5 ноября 2019 г.

يذكر أن السعودية شهدت، اليوم الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي.

المصدر: وكالات