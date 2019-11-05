استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بعد أن تم التوقيع على "اتفاق الرياض" الذي ترعاه المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن اجتماع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جرى خلاله استعراض المستجدات على الساحة اليمنية.

وأفادت "واس" بأن ولي العهد ثمن ما بذل للتوصل إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

شهدت السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة قبل توقيع الاتفاق، إن "المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن".

وأضاف أن "بلاده عملت على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية".

وشدد ولي العهد السعودي على أن "الهدف الأساسي هو نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية"، مؤكدا أن "المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".

وأفاد بأن "اتفاق الرياض" سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي.

المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية