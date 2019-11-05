روسيا وتركيا تستكملان دوريتهما العسكرية الثانية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال الدورية العسكرية الثانية بين روسيا وتركيا شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنها قطعت هذه المرة مسافة قدرها 70 كيلومترا.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "أنجزت الدورية المشتركة الثانية بين الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركي مهمتها المشتركة في منطقة جديدة على الحدود السورية التركية شمال سوريا".

وأوضحت الوزارة أن الدورية انطلقت من إحدى نقاط العبور الجمركية على الحدوج التركية السورية، وقطعت مسارا طوله 70 كيلومترا لتعود إلى موقع الانطلاق، مبينة أن المهمة استمرت نحو ساعتين.

وأشارت إلى أن الدورية شاركت فيها 8 عربات مدرعة، بينها "تيغر" الروسية و"كيربي" التركية، ونفذها 50 عسكريا من قبل الجانبين تفقدوا عددا من البلدات الواقعة في المنطقة.

بدورها، أفادت مصادر عسكرية تركية لوكالة "الأناضول" بأن الدورية البرية المشتركة تم تسييرها رفقة طائرات بدون طيار، وشملت المنطقة الواقعة بين شرق عين العرب وغرب تل أبيض.

وفي وقت سابق، توجهت الدورية التركية المؤلفة من 4 مدرعات، من قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة باتجاه الأراضي السورية، لتلتقي مع المركبات الروسية، من أجل بدء الدورية المشتركة الثانية، وعقب استكمال الدورية عادت القافلة التركية إلى الحدود.

وجرت الدورية بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي يوم 22 أكتوبر، لتسوية التوتر شمال شرق سوريا على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر ضد المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: وكالات