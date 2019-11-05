مصر.. حفيد حسني مبارك يحذف صورا لاحتفاله بمناسبة سعيدة (صور)

احتفل عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مع صديقته على متن طائرة هليكوبتر في سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام نجل علاء مبارك، الابن البكر للرئيس المصري الأسبق، بحذف الصور من صفحته الخاصة على "انستغرام"، بعد ظهوره فيها برفقة صديقته على متن طائرة الهليكوبتر وتناول وسائل الإعلام لها.

وعلق عمر على الصور قبل حذفها، قائلا: "ذكرى سنوية سعيدة"، وذلك للاحتفال بذكرى ارتباطهما المتزامنة مع "عيد الحب" لدى الفراعنة.

المصدر: وكالات