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مصر.. الإفراج عن فتاة قتلت رجلا حاول اغتصابها

أخبار العالم العربي

مصر.. الإفراج عن فتاة قتلت رجلا حاول اغتصابها
Reuters
الأمن المصري
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أخلت محكمة الطفل سبيل الفتاة المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا.

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وكشفت تحقيقات نيابة العياط عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل منطقة جبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته بـ 13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة"، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، حيث قامت بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

المصدر: وكالات

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