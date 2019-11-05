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مصر.. تطورات قضية الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري

أخبار العالم العربي

مصر.. تطورات قضية الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري
ماهينور المصري
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أكدت مصادر حقوقية مصرية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس المحامية الحقوقية البارزة، ماهينور المصري، للمرة الثالثة، لمدة 15 يوم.

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مصر.. "أمن الدولة" تقرر حبس ماهينور المصري 15 يوما في قضية "مشاركة جماعة إرهابية"

وجاء تجديد حبس الناشطة المصرية لاتهامها في قضية "نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت المحامية والناشطة الحقوقية أمام مقر نيابة أمن الدولة، حيث كانت ماهينور تحضر التحقيقات، بصفتها محامية، مع عدد من النشطاء الذين اعتقلوا خلال مظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 21 سبتمبر الماضي.

المصدر: RT

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