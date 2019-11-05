تقدمت النائبة في البرلمان المصري، مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، لوقف برنامج "تيك توك" الشهير.

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وقالت عطوة إن الفترة الماضية شهدت انتشارا كبيرا لتطبيق "تيك توك" على أجهزة الهواتف الذكية، موضحة أنه "انتشر بسرعة البرق، خاصة بين فئة الشباب".

وقالت إن "انتشار هذا التطبيق الواسع بين الشباب والمراهقين، دفع الجماعات الإرهابية لاستغلاله وتحويل مساره من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب بمقاطع خاصة حول تقليد بعض الأغاني أو مقاطع الأفلام، إلى منفذ لعرض أناشيد تلك الجماعات ولقطات تظهر بعض الجثث ومقاتليها".

وأكدت أن "بعض الفيديوهات على هذا التطبيق، توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع، وأيضا العمليات الإرهابية، كما أن مقاطع الفيديو تحتوى على صور لجثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهن للتنظيمات".

وأكدت أن لا رقابة على تطبيق "تيك توك" بالقدر الكافي، مطالبة بالتواصل مع الشركة المالكة لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات المسلحة وتروج لأفكارها.

المصدر: وكالات