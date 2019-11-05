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طالب سعودي يقوم بعمل بطولي بعد وفاة سائق الحافلة

أخبار العالم العربي

طالب سعودي يقوم بعمل بطولي بعد وفاة سائق الحافلة
صورة الحافلة
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تمكن الطالب السعودي، نهار العنزي، من إيقاف حافلة كانت تقله صحبة زملائه، بعد وفاة السائق أثناء القيادة.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، توفي سائق الحافلة، متعب بن رشيد هطيان العنزي، وهو يقود الحافلة صباح أمس الاثنين ومعه طالبان، في طريقهم للمدرسة بتيماء في منطقة تبوك.

ونعى مكتب التعليم بمنطقة تيماء وفاة السائق، واطمأن مدير مكتب التعليم بتيماء، فواز الفقير، على الطالبين، مشيدا بالدور البطولي الذي قام به الطالب نهار العنزي، الذي ساهمت نباهته وفطنته في تلافي كارثة حتمية.

طالب سعودي يقوم بعمل بطولي بعد وفاة سائق الحافلة

طالب سعودي يقوم بعمل بطولي بعد وفاة سائق الحافلة
طالب سعودي يقوم بعمل بطولي بعد وفاة سائق الحافلةالطالب السعودي نهار العنزي

المصدر: صحيفة المدينة

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