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بدء تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة الثانية بريفي الدرباسية وعين العرب شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسيير الوحدات الروسية والتركية اليوم الثلاثاء الدورية المشتركة الثانية في منطقة عين العرب شمال شرقي سوريا عند الحدود التركية.

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بدء تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة شمال سوريا
بدء تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة شمال سوريا

وتعد هذه الدورية الثانية بعد أن سير الطرفان في الأول من نوفمبر الجاري دورية مشتركة عند الشريط الحدودي مع تركيا في ريفي عامودا والدرباسية.

ويأتي تنفيذ الدوريات المشتركة وفقا للمذكرة الروسية - التركية، التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر الماضي بمدينة سوتشي.

وتضمنت المذكرة عددا من النقاط، أهمها انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة، وتسيير دوريات مشتركة روسية-تركية في المنطقة.

وأطلق الجيش التركي في 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات بشمال سوريا، وتقول أنقرة إن "هدف العملية العسكرية "تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

المصدر: وكالات

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