القبض على امرأة من جنسية إفريقية تصنع الخمور في الرياض (صور)

اعتقلت قوات الأمن بمنطقة الرياض امرأة من جنسية إفريقية، تدير مصنعا للخمور وتقوم بترويجها، وذلك عبر أحد المنازل بحي طويق في جنوب الرياض.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه جراء التحريات "تابعت دورية سرية أحد المواقع للمشتبه بها بأحد المنازل بحي طويق، وبعد جمع المعلومات تم إعداد كمين مُحكم من قبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل".

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح المنبعثة منهم.

المصدر: سبق