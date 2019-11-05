تأجيل محاكمة المتهمين في عملية اغتصاب بشعة بالمغرب

أجلت محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ، أمس الاثنين، النظر في قضية المتورطين باغتصاب وتعذيب الشابة حنان، إلى الثاني من ديسمبر المقبل.

ويحاكم قضائيا في هذا الملف كل من المتهم الرئيسي، الملقب بـ"ولد المراكشية" بما نسب إليه من جرائم، تضمنت القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، وهتك العرض ضد حنان في أحد الأماكن المغلقة في المدينة القديمة للرباط، ما أدى إلى وفاتها لاحقا.

كما يخضع للمحاكمة شقيق "ولد المراكشية" وشقيقته، و7 متهمين آخرين لعدم تبليغهم السلطات عن الجريمة، مع علمهم بوقوعها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وتسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها.

وتعود الحادثة التي هزت المجتمع المغربي لشهر يوليو الماضي، حيث تم تسريب شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشابة حنان وهي تتعرض لأبشع عملية اغتصاب وتعذيب.

المصدر: مواقع مغربية