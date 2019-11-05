"الأناضول" تنشر النسخة النهائية لـ"اتفاق الرياض"

نشرت "الأناضول" النسخة النهائية لـ"اتفاق الرياض" المتوقع توقيعه اليوم الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.

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وبحسب "الأناضول"، تشمل مسودة الاتفاق على بنود رئيسية إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكريا وتبادلا السيطرة على عدة مدن جنوبية، خاصة عدن.

كما ينص الاتفاق على:

- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس (اليمني) أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

- عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

- توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

ويتوقع أن يتم التوقيع اليوم الثلاثاء على الاتفاق برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وممثلين عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في العاصمة الرياض.

المصدر: الأناضول