توجه القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، إلى اليونان، لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا-9".

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن التدريب يهدف إلى "التصدي لأية عدائيات محتملة"، وينفذه أفراد من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان، وعلى مدار عدة أيام وبمشاركة طلبة الكلية البحرية.

ويعد التدريب المشترك "ميدوزا-9" من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التى تنفذ في نطاق البحر المتوسط، بما يعكس التقارب وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية.

وتشهد علاقات الدول الـ 3 توترا مع تركيا، التي بدأت في مايو الماضي أنشطة التنقيب عن الغاز في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الخالصة لجمهورية قبرص، وسط انتقادات واسعة من قبل القاهرة وأثينا ونيقوسيا.

وأكد قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، في وقت سابق، أن البحرية المصرية، بما تملكه من تدريب وأسلحة متطورة، تمارس مهامها لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية وتأمين الأهداف الاقتصادية.

وكانت مصر قد وجهت تحذيرا جديدا إلى تركيا من تداعيات استمرارها في أعمال التنقيب عن الطاقة قرب سواحل قبرص، مشددة على أن أي إجراءات أحادية في هذا السياق تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

المصدر: RT