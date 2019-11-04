تلقت مجموعة من القناصة التابعين للقوات الخاصة القطرية مكونة من 15 عنصرا، تدريبات مختلفة في مجال الاستطلاع والقنص والتخفي واستخدام أسلحة ومعدات تركية، في مدينة إزمير غربي البلاد.

وبتنظيم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، تم تدريب المجموعة القطرية في مدرسة الدرك للقوات الخاصة (الكوماندوز) التركية.

وشهدت الدورة التي استمرت لأسبوعين، تقديم مدربين وخبراء أتراك تدريبات مختلفة في مجال الاستطلاع، والقنص والتخفي بعد الاستهداف، ومعلومات تقنية أخرى حول الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة من قبل القناصين.

وتلقى القناصة القطريون، تدريباتهم على بندقية القنص تركية الصنع "JMK Bora-12" التي أنتجتها مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية.

وقال رئيس مجلس الأسلحة والرماية لدى الدرك التركي، أوغور أفا، إن هذه التدريبات شملت تعليم مبادئ القنص، وطرق القنص، وكيفية التخفي بعد الاستهداف، والاستطلاع، والقنص في المناطق المأهولة، إلى جانب تزويد المتدربين بمعلومات تقنية حول الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في عمليات القنص.

بدوره، قال حمد عبد الله، أحد عناصر القوات الخاصة لدى الشرطة القطرية، إنهم تلقوا تدريبات على القنص من مختلف المسافات، بدءا من 100 متر ولغاية ألف متر.

وتعد "JMK Bora-12" أول بندقية قنص مصنعة محليا في تركيا، وهي قادرة على إصابة الهدف على بعد 1200 متر.

ويستخدم الجيش التركي بندقية القنص المذكورة منذ عام 2014.

الأناضول

الأناضول

المصدر: الأناضول