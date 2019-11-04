أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن كل من يقوم بمساعدة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ریال والترحيل.

وقالت المديرية، اليوم الاثنين، في بيان لها إن العقوبة ستنفذ على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وحذرت أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة المالية، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل، إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

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ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية آليا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".

المصدر: عكاظ