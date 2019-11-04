قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث رسالة إلى الملكين السعودي والبحريني بشأن السلام في المنطقة.

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وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "الرئيس الإيراني بعث رسالة إلى ملكي السعودية والبحرين في إطار تأكيد طهران أنها تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع : "نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة، ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار .. السلام في المنطقة بحاجة إلى تعاون جماعي إقليمي".

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص "خطة سلام مع الجيران".

المصدر: RT