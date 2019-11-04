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الجيش المصري يعلن عن تصفية 83 مسلحا منذ نهاية سبتمبر الماضي

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن عن تصفية 83 مسلحا منذ نهاية سبتمبر الماضي
Sputnik
قوات من الجيش المصري
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أعلنت القيادة العامة للجيش المصري عن مقتل 83 شخصا من العناصر المسلحة منذ نهاية سبتمبر الماضي خلال سلسلة مداهمات نفذتها القوات المسلحة والشرطة.

وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن "جهود القوات المسلحة والشرطة اسفرت خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي ولغاية اليوم عن تدمير 14 مخبأ وملجأ ونفقين استخدمتها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 آلية (عربة دفع رباعي)، و33 سيارة، و93 دراجة نارية تابعة لهم".

كما أسفرت العمليات، بحسب البيان، عن "القضاء على 77 إرهابيا و6 آخرين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عشرات الأسلحة بشمال ووسط سيناء".

وأكد "اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها من قبل العناصر الإرهابية لاستهداف القوات المسلحة" مشيرا إلى "القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم".

كما تم "ضبط العشرات من الأسلحة والمعدات والقبض على 4707 أفراد من جنسيات مختلفة، في محاولة للهجرة غير الشرعية، من قبل قوات حرس الحدود".

المصدر: وزارة الدفاع المصرية 

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