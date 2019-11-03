سانا: مقتل 4 مدنيين بريف رأس العين بعبوة ناسفة زرعتها "قوات الاحتلال التركي"

أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الأحد، أن 4 مدنيين قتلوا في قرية أم العصافير بريف رأس العين، في محافظة الحسكة السورية، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها "قوات الاحتلال التركي".

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وفي وقت سابق من الأحد، أفادت "سانا" بمقتل عضو في فريق طبي أمريكي جراء هجوم تركي شمال شرق سوريا.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم طال قرية الرشيدية في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، مشيرة إلى أن القتيل من تايلاند، وكان عضوا في فريق "فري بورما رينجرز" الطبي الأمريكي.

والأحد أيضا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قافلة عسكرية للقوات الأمريكية شمال شرق سوريا تعرضت لاستهداف من أراض تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، مشددة عل أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

المصدر: سانا