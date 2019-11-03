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النواب المصري يبحث قرار السيسي فرض الطوارئ

أخبار العالم العربي

النواب المصري يبحث قرار السيسي فرض الطوارئ
Reuters
البرلمان المصري
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يبحث مجلس النواب المصري يوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

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السيسي يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر
السيسي يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

وتأتي الدعوة لجلسة النواب بعد إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا حول إعلان حالة الطوارئ يوم الأحد.

ودعا علي عبد العال اللجنة العامة للمجلس لنظر ودراسة قرار السيسي بإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من 27 أكتوبر الماضي. 

وقال مدبولي أمام المجلس إنه "في ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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