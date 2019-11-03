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مراسلنا: المحتجون يقفلون عددا من الطرق في محافظة البقاع بلبنان

آلاف اللبنانيين يحتشدون ويواصلون التظاهر في أنحاء البلاد

أخبار العالم العربي

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احتشد آلاف اللبنانيين مساء اليوم الأحد في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت، وطرابلس، وصيدا والنبطية وصور وكفرمان بالجنوب.

وأطلق اللبنانيون وسم "يوم الوحدة" بهدف إسقاط النظام السياسي الحاكم في البلاد، وهذه التظاهرات تأتي ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتزامت الاحتجاجات مع أخرى لأنصار الرئيس اللبناني ميشال عون، انطلقت من أمام القصر الرئاسي.

وقال مراسل RT إن المحتجين دعوا إلى الإضراب العام يوم الاثنين في كامل لبنان.

وأكد مراسلنا أن المحتجين أغلقوا عددا من الطرق في محافظة البقاع.

المصدر: RT

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