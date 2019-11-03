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إيطاليا تكشف عن ترحيل مئات المغاربة في 2019

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إيطاليا تكشف عن ترحيل مئات المغاربة في 2019
Reuters TG/KV/
مهاجرون غير نظاميين من شمال إفريقيا في إيطاليا -أرشيف-
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قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده رحّلت 783 مغربيا خلال السنة الجارية كانوا في وضعية غير قانونية على أراضيها.

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وكتب دي مايو منشورا على "فيسبوك" أكد فيه أن الاتفاق المتعلق بترحيل المهاجرين الموقع بالرباط، في 27 يوليو 1998، بين البلدين "ناجح، لكنه يتطلب المصادقة من طرف المغرب".

وخلال زيارته إلى الرباط أول أمس الجمعة، وقع جي مايو على إعلان شراكة استراتيجية تهدف إلى إرساء حوار مستدام ومعمق على مستوى كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزير الإيطالي مع المسؤولين الحكوميين المغاربة الذين التقاهم على ضرورة تطبيق "سياسة صارمة بشأن الهجرة غير النظامية وسياسات الاندماج تجاه جميع الذين يرغبون في الاستثمار وتطوير قدراتهم في بلد الوصول".

ويهدف الاتفاق الموقع بين المغرب وإيطاليا أيضا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، لا سيما من خلال مشاركة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا تطوير كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمجالات البحرية والصناعية، وتلك الخاصة بالبنى التحتية.

المصدر: "هسبريس"

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