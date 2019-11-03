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حلا شيحة: الحجاب ليس الأساس في الدين وأنا مش شيخ عشان ألبسه (فيديو)

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حلا شيحة: الحجاب ليس الأساس في الدين وأنا مش شيخ عشان ألبسه (فيديو)
/ instagram.com/halashihanew/
الفنانة المصرية حلا شيحة
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قالت الفنانة المصرية حلا شيحة إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن، بل ذكر في منتصفه في سورة النور.

وأضافت حلا شيحة، في حوار مصور عبر قناة "Cuthe Crap" على موقع يوتيوب: "ربنا رحمن رحيم بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس".

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وعن فكرة ارتداء الحجاب لأول مرة، أوضحت: "بني آدم حاجتين (روح وجسد) فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده.. حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ قرآن وإداني راحة نفسية غير طبيعية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن".

وتابعت: "ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم".

واستطردت قائلة: "إننا نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه".

المصدر: يوتيوب

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