وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يعتذر لوالدته

توجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، باعتذار إلى والدته بعد كم الشتائم التي طالتها خلال الاحتجاجات في البلاد.

وقال باسيل في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "لأمي بقول: بعتذر منك لأنو بسببي طالك الأذى وأنت ما ذنبك بس إنت يا ماما علمتيني حب لبنان، وإنو كرامتي الشخصية مش أهم من كرامة وطني".

وأضاف: "علمتيني إنو ما حدا بيقدر يمس كرامتك إلا إذا إنت مسيتها بعمل شائن، إنت بتعرفي شو ربيتي، تحملتي كتير بس الوقت كفيل يبين الحقيقة".

لأمّي بقول: بعتذر منّك لأنّو بسببي طالك الأذى وانت ما ذنبك بس انتِ يا ماما علّمتيني حبّ لبنان، وانّو كرامتي الشخصيّة مش أهم من كرامة وطني... علّمتيني انّو ما حدا بيقدر يمسّ كرامتك الاّ اذا انت مسّيتها بعمل شائن، انتِ بتعرفي شو ربيّتِي، تحمّلتي كتير بس الوقت كفيل يبيّن الحقيقة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) 3 ноября 2019 г.

هذا، وقد طالت الوزير الشتائم والعبارات الساخرة تارة والبذيئة تارة أخرى، خلال المظاهرات في شوارع لبنان، وقد طالت كل الساسيين.

وابتكر المحتجون شعارات لكل زعيم سياسي تتضمن غالبيتها كلمات بذيئة، إذ نال باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الحصة الأكبر منها في مختلف المناطق، حتى أن البعض حولها إلى مقطوعات موسيقية.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت تلك الشتائم والكلمات الجارحة.

المصدر: RT + "تويتر"