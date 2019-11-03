أعلن مسؤول اسرائيلي عن تطورات جديدة في المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقال يرون بلوم، منسق الأسرى والمفقودين في تصريحات صحفية إنه العمل جار عبر عدة قناة، وأن هناك تقدما في الاتصالات لكنه أكد أن "الفجوات كبيرة جدا".

وأعلنت تل أبيب عن فقدان 4 إسرائيليين في غزة بينهم الجنديان غولدين وشاؤول، في الحرب على العام 2014، فيما أكدت حماس تلك المعلومات دون أن تكشف عن مصيرهم.

وأشار بلوم إلى تقديرات تؤكد أن اثنين من الإسرائيليين الأربعة "أحياء".

المصدر: وكالات