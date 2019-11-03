مراسلنا: متظاهرون وجهات أمنية يقومون بحملة تفتيش للمطعم التركي لتأمينه

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بأن مجموعة متظاهرين قامت بالتعاون مع جهات أمنية بتفتيش المطعم التركي الشهير في ساحة التحرير لتأمينه.

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وقال إن "المتظاهرين وجهازا استخباريا عراقيا، قاموا بتفتيش المطعم التركي الذي يضم آلاف المتظاهرين، وأجروا عملية تنظيم لدخوله من خلال وضع فرق تفتيش في كل طابق".

وأضاف أن "الفرق التي تكفلت بالتفتيش هي من المتظاهرين لا من الأجهزة الأمنية، إلا أن هناك تنسيقا بينهم لتأمين المبنى والمنطقة المحيطة به التي تضم متظاهرين".

وأصبح "المطعم التركي" المطل على ساحة التحرير في وسط بغداد مسكنا مؤقتا ومركزا للمحتجين الذين يتظاهرون منذ أسابيع ضد الحكومة العراقية.

ويطلق على هذا المبنى اسم "المطعم التركي"، لأنه كان يضم مطعما تركيا قديما في الطابق الأعلى منه.

ويتميز المبنى بموقعه الاستراتيجي وطوابقه الـ 14، ما جعله مقصدا لعدد من المتظاهرين الذين يراقبون من خلاله حركة التظاهرات وقوات الأمن التي قد تتقدم باتجاه المتظاهرين.



المصدر: RT