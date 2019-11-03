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نشطاء: تحضيرات أمريكية لبناء 3 قواعد جديدة شمال شرقي سوريا

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نشطاء: تحضيرات أمريكية لبناء 3 قواعد جديدة شمال شرقي سوريا
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قال نشطاء إن التحالف الدولي يجري حاليا تحضيرات لبناء 3 قواعد عسكرية، في كل من القامشلي ومنطقتين أخريين في شمال شرقي سوريا.

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وقالت مصادر محلية لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إنها رصدت وصول دورية تابعة للقوات الأمريكية إلى قرية "هيمو" الواقعة على بعد 4 كلم من مدينة القامشلي من جهة الغرب والتي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود السورية – التركية، صباح أمس، ومن المفترض إنشاء نقطة عسكرية جديدة تابعة لها في القامشلي خلال اليوم الأحد.

ولفتت المصادر إلى سعي واشنطن إلى أن يكون لها وجود فعلي لمنع وقوع الأجواء في شمال وشرق سوريا بيد الآخرين، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.

المصدر: وكالات 

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