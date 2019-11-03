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الجيش الإيراني: الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بالطائرات المسيرة على لبنان ناجمة عن يأسها

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الجيش الإيراني: الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بالطائرات المسيرة على لبنان ناجمة عن يأسها
Reuters Gil Cohen Magen
طائرة مسيرة إسرائيلية - أرشيف
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قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بالطائرات المسيرة على لبنان ناجمة عن يأس إسرائيل التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأضاف المتحدث أن "إسرائيل عالقة في مستنقع وهي على طريق الزوال وباتت تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وقال إنه "على أمريكا وبريطانيا والسعودية التي ربطت مصيرها بإسرائيل أن تستعد لانهيار هذا الكيان"، مؤكدا أنه "لابد من زوال إسرائيل وإعادة فلسطين المغتصبة إلى أصحابها".

المصدر: فارس

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