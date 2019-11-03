القضاء العراقي يصدر بيانا بخصوص خبر "اعتقال العبادي"

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار أي مذكرة اعتقال بخصوص رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.

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وقال المجلس في بيان له أمس السبت: "إن المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفا أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي".

وتابع البيان: "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة، تتبع السياقات القانونية العلنية".

وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، الأنباء التي تحدثت عن محاولة مسلحين اقتحام منزل العبادي في المنطقة الخضراء. وقال إنه "تم رصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامة العبادي".

وتستمر المظاهرات الحاشدة في العراق، المطالبة باستقالة الحكومة، منذ أوائل أكتوبر الماضي، مع أعمال عنف أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا.

المصدر: RT