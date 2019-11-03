وحدات عسكرية روسية ومصرية تتدرب على إخفاء وتمويه منظومات الدفاع الجوي

في إطار التدريبات الروسية – المصرية "سهم الصداقة" قامت وحدات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بإخفاء المواقع القتالية لمنظومات دفاع جوية صاروخية في الصحراء الإفريقية.

وذكرت المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أن وحدات من الجيش المصري المختصة في مجال الاشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية قامت بتدريبات على إخفاء منظومات دفاع جوي من نوع "Buk-M2E" و"Tor-M2" بالتنسيق مع الوحدات الروسية في إطار تدريبات للدفاع الجوي.

وأوضحت المنطقة العسكرية الجنوبية في بيان أن فريقا من المهندسين نفذ مهمة إخفاء منظومات الدفاع الجوي من خلال تكوين ستار من الدخان حولها، كمرحة أولى قبل أن يقوموا بتدريبات على حماية الأجواء.

وتقوم قوات روسية ومصرية لأول مرة بتدريبات مشتركة للدفاع الجوي في ضواحي القاهرة، وانطلقت التدريبات التي تحمل اسم "سهم الصداقة 2019" يوم 26 أكتوبر الماضي وستتواصل حتى 7 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي