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بايدن يعلن عن تعزيز مواقع روسيا في سوريا بسبب سياسة ترامب

أخبار العالم العربي

بايدن يعلن عن تعزيز مواقع روسيا في سوريا بسبب سياسة ترامب
Reuters SAM WOLFE
النائب السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن النائب السابق للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعزيز مواقع روسيا والرئيس بشار الأسد في سوريا، مشيرا إلى غياب أي سياسة خارجية لدى الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

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وقال بايدن في حديثه لمجلة "وول ستريت جورنال": " كل شيء تحول رأسا على عقب"، في سوريا بسبب سياسة ترامب هناك.

وانتقد بايدن تصريحات ترامب بشأن رغبته في السيطرة على الحقول النفطية في سوريا.

وأضاف: "يشبه ذلك ملصقا عملاقا لتجنيد داعش يبلغ حجمه 300 قدم".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، سابقا أن الولايات المتحدة ستدافع عن الحقول النفطية في سوريا وسترد بالقوة على أية محاولات للسيطرة عليها، مضيفا أن الجنود الأمريكيين لا ينوون السماح بدخول العسكريين الروس والسوريين إليها.

من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن النية الأمريكية لاستغلال الحقول النفطية السورية غير شرعية، مشددا على أن موسكو ستدافع عن موقفها هذا في اتصالاتها مع واشنطن.

وفي الوقت ذاته أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أرباح واشنطن من استخراج النفط في سوريا تتجاوز 30 مليون دولار شهريا.

المصدر: نوفوستي

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