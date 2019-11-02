"تويتر" يحجب حسابات قناة "المنار" اللبنانية

حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي معظم الحسابات التابعة لقناة "المنار" الإعلامية اللبنانية، بالإضافة إلى حسابات أخرى على صلة بـ "حزب الله".

وأعلنت قناة "المنار"، اليوم السبت، عن "حظر معظم الصفحات" الخاصة بها "دون أي إنذار مسبق".

واعتبرت القناة أن إيقاف حساباتها يأتي "في ما بدا رضوخا لضغوطات سياسية"، مشيرة إلى أن حساباتها تضم ما يقارب مليون متابع.

وتم كذلك حجب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لـ "حزب الله" وحسابات أخرى عدة على صلة به.

يذكر أن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد وجهوا إنذارا إلى المدير التنفيذي لـ "تويتر"، جاك دورسي، محذرين من توفير منصة إعلامية لمنظمات مثل "حزب الله" و"حماس"، حيث تعتبرهما الولايات المتحدة "منظمتين إرهابيتين"، وأمهلوه حتى 1 نوفمبر الجاري لإزالة جميع الحسابات التابعة لـ "المنظمات الإرهابية".

المصدر: وكالات