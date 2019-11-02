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الشعير السوري يحقق وفرا ماليا للأردن بملايين الدولارات

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الشعير السوري يحقق وفرا ماليا للأردن بملايين الدولارات
Reuters
شعير
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أعلن وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، أن الحكومة قررت استيراد الشعير السوري، ما يحقق وفرا ماليا يصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بالأسعار العالمية.

وقال الشحاحدة الذي يتولى أيضا حقيبة البيئة، خلال لقاء ضم عددا من الجمعيات ومربي الماشية، إن "الهدف من القرار تغطية احتياجات مربي الماشية من هذه السلعة الأساسية، لما تشكله من أهمية في الخلطة العلفية".

وأشار إلى جودة الشعير السوري كونه محصول العام الحالي.

ويتضمن القرار السماح باستيراد الشعير بعد التأكد من مطابقتة للمواصفة القياسية الأردنية، وخاصة محتواه من البروتين.

هذا، وسيتم السماح لمربي الماشية من أفراد وجمعيات تعاونية بالاستيراد، مع مراعاة أن تكون الأسعار أقل من البورصة العالمية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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