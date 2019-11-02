أكد مكتب رئيس الحكومة العراقية السابق، زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن محاولة مسلحين إقتحام منزله في المنطقة الخضراء فجر اليوم السبت.

وقال في بيان صحفي "مساء الجمعة الأول من تشرين الثاني، تم رصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامة الدكتور حيدر العبادي، وحدث أن تولت حمايته الانتشار وتأمين الموقع".

وأضاف أن "حادثة الأمس لم تكن بالجديدة، فقد سبقتها محاولات أخرى، ورغم ذلك بقي العبادي في منزله ولم يغادره، وهو مستمر بالعمل لخدمة القضايا الوطنية وإيقاف حملات القتل والترويع للنشطاء والمتظاهرين السلميين".

وتابع: "لن تزيده محاولات الترهيب وإيصال الرسائل الخشنة إلا إصرارا على مواصلة الإسناد والتبني لمطالب الشعب المشروعة بإصلاح النظام السياسي وإجراء تغيير جذري ببنية الدولة لتكون دولة الشعب والقانون والعدالة والسيادة".

المصدر: RT