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"الأناضول": مقتل 10 مدنيين على الأقل بتفجير استهدف سوقا شعبية في تل أبيض شمال سوريا

"الأناضول": مقتل 10 مدنيين على الأقل بتفجير استهدف سوقا شعبية في تل أبيض شمال سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters
دخان يتصاعد من مواقع أعمال قتالية بين القوات الكردية والجيش التركي في شمال سوريا
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمقتل 10 مدنيين على الأقل بتفجير استهدف، اليوم السبت، سوقا شعبية في مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية.

وسيطرت القوات التركية، بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية، على مدينة تل أبيض في شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر، في إطار عملية نبع "السلام" التي أطلقتها يوم 9 أكتوبر ضد المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة إرهابية من قبل أنقرة.

يتبع...

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