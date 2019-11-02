استنفار أمني بسبب تهديد بتفجير مصرف في مدينة لبنانية

طوقت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم السبت، مبنى مصرف "MEAB" في مدينة صور عند دوار جنبلاط، جنوب لبنان، بعد العثور على ورقة تشير إلى تهديد بتفجير المصرف.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية بدأت التحريات لمعرفة الفاعلين.

يذكر أن المصارف فتحت أبوابها يوم أمس الجمعة، بعد قرابة الأسبوعين على إغلاقها بسبب الأوضاع الأمنية القائمة إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في معظم المناطق اللبنانية وإقفال الطرقات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام