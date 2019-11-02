مصر.. مطار مرسي علم يستقبل أولى رحلات شركة "إيزي جيت" البريطانية (صور)

استقبل مطار مرسي علم المصري أولى رحلات شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها وفد سياحي كبير.

وقررت شركة "إيزي جيت" تسيير ثلاث رحلات في الأسبوع لمصر، اثنتان من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة واحدة من برلين بألمانيا.

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وجرى استقبال الرحلة الأولى ببروتوكول رش المياه على هيكل الطائرة فور وصولها، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار السياح القادمين على متن الرحلة بالورود وتوزيع الحلويات على الركاب ابتهاجا وترحابا بهم داخل صالة الوصول.

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وتعتبر "إيزي جيت" إحدى شركات الطيران الكبرى التي تقدم رحلات منخفضة التكاليف مقابل التقليل من معظم خدمات الركاب التقليدية، حيث تحتل المراتب الأولى في نقل المسافرين مع شركتي "ساوث ويست إيرلاينز" الأمريكية، و"رايان إير" الايرلندية.

المصدر: RT