أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال محمد بن راشد اليوم السبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطلق اليوم مشروعا وطنيا جديدا هدفه نقل قصة الإمارات للعالم".

وأضاف أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

سنشكل فريقا من ٤٩ مبدعا إماراتياً ... ٧ مبدعين من كل إمارة .. ليساعدونا في تصميم الهوية الجديدة لدولة الامارات نروي من خلالها قصتنا للعالم ... وهدفنا اطلاقها قبل نهاية العام ... لتبدأ عشريتنا التنموية في ٢٠٢٠ بشكل جديد وهوية متجددة .. pic.twitter.com/TuGwSn6c2v — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 2, 2019

وأشار بن راشد إلى أنه سيتم تشكل فريق من 49 مبدعا إماراتيا، يضم 7 مبدعين من كل إمارة، للمساعدة في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات.

وقال بشأن هذه الهوية: "نروي من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

الاخوة والأخوات .. نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً ... هدفه نقل قصة الامارات للعالم .. مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات .. هوية إعلامية جديدة .. تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ... ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد ... pic.twitter.com/7zQGJPLJWR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 2, 2019

بدوره، علق ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على "تويتر" قائلا: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا.. سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم.. نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي".

أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا..سيجتمع ٧ مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم ..نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي ..ولابد أن نمتلك أدوات إضافية وجديدة تعزز تفاعلنا مع شعوب العالم وتعكس قيمنا الحضارية والإنسانية pic.twitter.com/HKmZVoQ9DV — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 2, 2019

المصدر: RT