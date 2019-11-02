 
مباشر

الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية

أخبار العالم العربي

الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية
دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mne8

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال محمد بن راشد اليوم السبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطلق اليوم مشروعا وطنيا جديدا هدفه نقل قصة الإمارات للعالم".

وأضاف أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

وأشار بن راشد إلى أنه سيتم تشكل فريق من 49 مبدعا إماراتيا، يضم 7 مبدعين من كل إمارة، للمساعدة في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات.

وقال بشأن هذه الهوية: "نروي من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

بدوره، علق ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على "تويتر" قائلا: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا.. سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم.. نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نادى"غزة غزة" .. ما تفاصيل الفوضى في مسجد الكويت؟