اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة شمال شرق سوريا، حيث أطلق فيها الجيش التركي عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد، لا يزال صامدا.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به ليلة السبت أمام البيت الأبيض، إن وقف إطلاق النار في سوريا "متماسك بشكل جيد للغاية".

كما أشار ترامب إلى أن علاقاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طيبة جدا، رغم وجود خلافات كبيرة بين البلدين بشأن سوريا وخاصة موضوع المسلحين الأكراد.

وأطلقت تركيا، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتمثل شريكا أساسيا على الأرض للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، حول سحب القوات الكردية من أراض يسيطر عليها الجيش التركي وعمقها 30 كيلومترا.

المصدر: رويترز + وكالات