لبنان.. حكم بالإعدام بحق 8 متهمين بالضلوع في "مجزرة طرابلس"

أصدرت هيئة المجلس العدلي في لبنان، اليوم الجمعة، حكما بالإعدام بحق 8 أشخاص مدانين بالضلوع في تفجيري مسجدين في مدينة طرابلس شمال البلاد، قبل أكثر من 6 سنوات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن تفجيري مسجدي "التقوى" (في منطقة الزاهرية) و"السلام" في ميناء طرابلس، واللذين وقعا في 23 أغسطس 2013، أسفرا عن مقتل 47 شخصا وسقوط نحو 500 جريح، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة لمحيط التفجيرين.

وصدر الحكم بالإعدام بحق كل من: محمد علي علي، حيان عبد الكريم رمضان، ناصر أحمد جوبان، خضر لطفي العيروني، يوسف عبد الرحمن دياب، أحمد يوسف مرعي، خضر شحادة شدود، وسلمان عيسى أحمد. فيما قضت الهيئة بتنزيل عقوبات تتراوح بين الحبس ودفع غرامات في حق متهمين آخرين، وإعلان براءة عدد من الأشخاص الذين جرت مقاضاتهم، لعدم كفاية الدليل.

وأكدت الهيئة إنفاذ مذكرات إلقاء القبض في حق المتهمين الستة الفارين.

ووقع التفجيران وسط احتدام عنف المواجهات ذات الخلفية الطائفية في طرابلس، وتم وقفها بفضل تدخل الجيش اللبناني لإنهاء أعمال العنف في المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام