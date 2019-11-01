لافروف: "صفقة القرن" الأمريكية لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية متكاملة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه بات من الواضح أن "صفقة القرن" الأمريكية لا تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة.

وأشار لافروف في حديث لبرنامج "استعراض الأوضاع الدولية" لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى إقامة دولة إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، ولم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن.

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وتابع قائلا: "وعلى ما يبدو لا يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، إقامتها".

وأضاف: "بدلا من تنفيذ القرارات الدولية تعد الولايات المتحدة الجميع بصفقة القرن، التي كما أدرك الجميع، لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن نيته تقديم خطة للسلام في الشرق الأوسط، أطلق عليها اسم "صفقة القرن". وبعد نشر الشق الاقتصادي من الخطة، طال انتظار الشق السياسي منها، حيث تنتظر الولايات المتحدة تشكيل الحكومة في إسرائيل.

المصدر: تاس