بيدرسون يعلن تشكيل هيئة الصياغة للجنة الدستورية السورية رغم استمرار خلافات عميقة بين الأطراف

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تشكيل هيئة الصياغة للجنة الدستورية السورية، وذكر أن كل أعضائها متفقون حول أجندتها رغم استمرار خلافات عميقة بين الأطراف.

وقال بيدرسون، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الجمعة في جنيف، إن "جميع وفود اللجنة الدستورية عرضت المشاركين منها في هيئة الصياغة. وستبدأ عملها يوم الاثنين".

وأشار بيدرسون إلى أن كل الأعضاء الـ150 في اللجنة الدستورية السورية متفقون بشأن أجندتها وقواعد السلوك الخاصة بها، واصفا عملها خلال أول يومين بـ"الجيد جدا".

ولفت المبعوث الأممي مع ذلك إلى استمرار خلافات عميقة ونقص ثقة وشكوك متبادلة بين الأطراف الـ 3 في اللجنة الدستورية.

وتعقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها في قصر الأمم بجنيف منذ انطلاق أعمالها الأربعاء الماضي وتجري برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا.

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ومن المتوقع أن يقوم المشاركون الـ150 بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها الهيئة المصغرة المشكلة من 45 شخصا.

وتم تعيين الهيئة المصغرة من أعضاء اللجنة الرئيسية، وتشمل 15 شخصا من كل وفد، ومن الممكن أن تعقد اللجنة الكبيرة لقاءاتها في آن واحد مع عمل الهيئة المصغرة، أو من حين لآخر، مع تقدم الهيئة المصغرة لمناقشة اقتراحاتها والموافقة عليها.

المصدر: وكالات