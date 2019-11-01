إعلامية مصرية تهاجم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي (صورة)

تسببت أسما شريف منير، الإعلامية المصرية وخبيرة التجميل ونجلة الفنان المصري المعروف شريف منير، بجدل واسع في مصر بعد هجومها على الشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي.

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ووجهت أسما سؤالا لمتابعيها من خلال حسابها على "فيسبوك"، حول ما إذا ما كانوا يعرفون شيخا معتدلا محترما يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

وقالت خلال منشور لها: "صباح الخير، عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وقدم لها بعض المتابعين نصائحهم بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

يذكر أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، الذي يناقش في كل حلقة موضوعا يتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف.

المصدر: وكالات