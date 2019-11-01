أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي، محمد وسام المرتضى، حكمها بالإعدام بحق المتهم باغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية، ريبيكا دايكس، في 2017.

واعترف رجل يعمل سائق سيارة تاكسي "أوبر"، ويدعى طارق سمير حويشه، بأنه اغتصب وقتل خنقا الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس (30 عاما)، التي عثر على جثتها في ديسمبر عام 2017 قرب طريق المتن السريع.

#بيروت || قالت #الوكالة_الوطنية_للإعلام وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، إن محكمة لبنانية قضت، اليوم الجمعة، بإعدام سائق في خدمة أوبر يدعى طارق حوشية لإدانته بقتل موظفة بالسفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس في ديسمبر 2017. pic.twitter.com/kSuDZqYzVn — MNA (@mna) 1 ноября 2019 г.

وكانت دايكس تعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية، المختصة بمساعدة ذوي الدخل المحدود واللاجئين في لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام في لبنان لم تطبق منذ عام 2004.

المصدر: وكالات