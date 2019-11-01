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لبنان.. الحكم بإعدام سائق تاكسي متهم بقتل واغتصاب دبلوماسية بريطانية

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لبنان.. الحكم بإعدام سائق تاكسي متهم بقتل واغتصاب دبلوماسية بريطانية
Reuters STAFF
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أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي، محمد وسام المرتضى، حكمها بالإعدام بحق المتهم باغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية، ريبيكا دايكس، في 2017.

واعترف رجل يعمل سائق سيارة تاكسي "أوبر"، ويدعى طارق سمير حويشه، بأنه اغتصب وقتل خنقا الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس (30 عاما)، التي عثر على جثتها في ديسمبر عام 2017 قرب طريق المتن السريع.

وكانت دايكس تعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية، المختصة بمساعدة ذوي الدخل المحدود واللاجئين في لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام في لبنان لم تطبق منذ عام 2004.

المصدر: وكالات

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