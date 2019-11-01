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المعارضة السورية: تم الاتفاق على القواعد السلوكية للجنة الدستورية

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المعارضة السورية: تم الاتفاق على القواعد السلوكية للجنة الدستورية
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عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة يحيى العريضي
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أكد عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، يحيى العريضي، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على القواعد السلوكية للجنة.

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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال العريضي مجيبا عن سؤال عما إذا تم الاتفاق على القواعد السلوكية للجنة: "تم الاتفاق على القواعد السلوكية.. نحو 17 نقطة تم الاتفاق عليها".

وأضاف قائلا: "صار هناك توافق، وعندما يكون هناك شيء توافقي فهو لا يخضع للتصويت".

ونفى العريضي بقاء خلافات على الثلث الثالث (المجتمع المدني) من أعضاء اللجنة، قائلا: "ليس خلافا، لكن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه".

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في 30 أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة من 150 عضوا، مقسمين على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

وتتمثل وظيفة اللجنة في إعداد إصلاح دستوري في سوريا، وذلك من أجل إجراء انتخابات على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في البلاد.

المصدر: سبوتنيك

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