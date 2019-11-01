السعودية.. مسلح يهدد مواطنا ويحتجزه في صندوق سيارة والسلطات تتدخل (فيديو)

تمكنت قوات الأمن بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، من اعتقال 3 أشخاص هددوا مواطنا بالسلاح وأركبوه بالقوة داخل سيارتهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن قوات الأمن تحركت إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق إشهار أحد الأشخاص سلاحا ناريا من نوع رشاش، على شخص آخر وهدده وأرغمه على الصعود داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء بالقوة، في أحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة.

وأضاف المقدم التويجري أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على المتورطين بالجريمة، وهم ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث بالإضافة إلى ضبط المركبة المستخدمة.

وتابع قائلا إنه "وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلة ببعضهم البعض، وكانوا بحالة غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم".

المصدر: وسائل إعلام سعودية