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تدريب عسكري يجمع قوات خاصة من مصر وباكستان والأردن لأول مرة

أخبار العالم العربي

تدريب عسكري يجمع قوات خاصة من مصر وباكستان والأردن لأول مرة
التدريب المشترك
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انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق-1"، والذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري في باكستان، بمشاركة عناصر القوات الخاصة من الدول الثلاث.

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عناصر من قوات المظلات المصرية في باكستان للمشاركة بالتدريب المشترك
عناصر من قوات المظلات المصرية في باكستان للمشاركة بالتدريب المشترك "فجر الشرق -1"

وبدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة بابي الباكستانية.

ويهدف التدريب إلى الارتقاء بمستوى مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش، وكيفية اكتشاف المتفجرات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية.

المصدر: RT

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