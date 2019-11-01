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إلهام أحمد: أكراد سوريا لا يريدون أن تسيطر واشنطن على حقول النفط

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إلهام أحمد: أكراد سوريا لا يريدون أن تسيطر واشنطن على حقول النفط
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أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، أن "أكراد سوريا" لا يرغبون في أن تسيطر الولايات المتحدة على حقول النفط شمال شرق البلاد.

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وقالت أحمد لوكالة "سبوتنيك" حول مباحثات مجلس سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة بشأن حقول النفط شمال شرق سوريا: "مجرد كلام، لا يوجد شيء على أرض الواقع، لا نريد أن يسيطر الأمريكيون على حقول النفط... لا توجد لدينا سيطرة، لا نعلم شيئا بعد".

وكان مسؤولون أمريكيون قد نادوا مؤخرا بضرورة بقاء جزء من القوات الأمريكية شمال وشرق البلاد لحماية حقول النفط في تلك المنطقة، خوفا من وقوعها بأيدي عناصر "داعش" أو جهات أخرى، في حين أكدت روسيا ضرورة أن تكون منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: سبوتنيك

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