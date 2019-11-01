بريطانيا تعلن عن تقديم هبة مالية إلى لبنان

أعلن السفير البريطاني في لبنان عن تقديم بلاده هبة مالية قدرها 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال الأعوام 2019-2022.

وكتبت السفارة البريطانية في بيروت عبر تغريدة نشرتها في حسابها على "تويتر": "هذا المبلغ، 25 مليون دولار، هو جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان".

وشددت السفار على أن "القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية".

تعلن المملكة المتحدة عن مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال 2019-2022، وهو جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. إن القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية. #ukcssfpic.twitter.com/oPBilHMDY7 — UKinLebanon 🇬🇧🇱🇧 (@ukinlebanon) 1 ноября 2019 г.

المصدر: موقع السفارة البريطانية في لبنان