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الأمن التركي يوقف 11 شخصا من "داعش" بينهم خادم خاص للبغدادي

أخبار العالم العربي

الأمن التركي يوقف 11 شخصا من
Reuters
قوات الأمن التركية
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أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية 11 شخصا في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش، بينهم أحد الخدم الخاصين لزعيم التنظيم المقتول، أبو بكر البغدادي، وقياديان برتبة "أمير".

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جاء ذلك خلال حملة مداهمات، اليوم الجمعة، بولاية تشانقري شمالي تركيا، حيث جرى توقيف 11 مشتبها بهم، بينهم 3 نساء.

وقالت مصادر أمنية إن الجهات الأمنية التركية اعتقلت 11 عراقيا بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي بولاية صامصون شمالي البلاد، مضيفة أن المشتبه بهم نقلوا إلى المحكمة، بعد إخضاعهم للفحوص الطبية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأحد الماضي عن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا.

المصدر: الأناضول

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